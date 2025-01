Kein Fußbreit dem Faschismus! Aktiv für eine sozialistische Jugendbewegung!

Am 11. Januar 2025 werden sich Zehntausende in Riesa gegen die AfD widersetzen. Der Jugendverband REBELL und die MLPD beteiligen sich aktiv an den gemeinsamen Aktionen! Keinen Fußbreit den Faschisten! Wir brauchen eine starke antifaschistische Einheitsfront!



Im Jahr 2024 wurde mit der AfD erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wieder eine faschistische Partei bei Landtagswahlen zur stärksten Kraft. Sie steht bereit zur Regierungsbeteiligung. Dabei segelt sie im Fahrwasser einer internationalen faschistischen Tendenz: Einige der mächtigsten Länder der Welt werden mittlerweile faschistisch regiert, darunter auch die USA mit dem neuen Präsidenten Trump. Der AfD wird der Boden bereitet, indem Parteien von CDU bis BSW gerade in der Migrationspolitik ihre Forderungen übernehmen oder sie in den meisten bürgerlichen Medien wie eine normale Partei behandelt wird.

Im Jahr 2024 trugen aber auch über 5 Millionen Menschen antifaschistischen Protest auf Deutschlands Straßen! Nach Riesa mobilisieren Gewerkschaften, Jugendgruppen, Antifa-Gruppen und Parteien – das ist genau richtig so! Heute stehen wir massenhaft vor der Frage: Wie können wir der faschistischen Gefahr wirksam entgegentreten?

Wir brauchen Klarheit über die Hintergründe

Wenn jetzt Elon Musk Wahlwerbung für die AfD in Deutschland macht, dann zeigt das: Die Wurzel des Faschismus liegt im Imperialismus! Konzernchefs wie Musk konkurrieren im internationalen Konkurrenzkampf. Der ist heute bis aufs Äußerste zugespitzt. Demokratische Rechte und Freiheiten, Tarifverträge, Umweltschutzauflagen – all das wird zum Hindernis für Maximalprofite und Weltmarktführerschaft. Und so drängen die Monopole weltweit auf eine reaktionäre Wende, mit der sie auf all das keine Rücksicht mehr nehmen müssen.

Keinen Fußbreit den Faschisten bedeutet auch …

… keinen Fußbreit der faschistischen Demagogie! Der Faschismus braucht eine Massenbasis und betrügt die Leute mit völkischer Demagogie. Es ist richtig, sich den Faschisten mit Blockaden entgegenzustellen. Sich darauf zu reduzieren, führt aber in die Sackgasse. Alice Weidel lag in Umfragen zur Kanzlerkandidatur sogar noch vor Friedrich Merz. Dagegen hilft nur geduldiger, offensiver und massenhafter Kampf um die Denkweise! ...

