Diesmal auch wieder offiziell Großdemo für den Sozialismus

So beginnt der diesjährige offizielle Aufruf zur Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demonstration am 12. Januar in Berlin. (hier geht es zum Aufruf) Es ist gut, dass zum ersten Mal seit langer Zeit der Sozialismus im Aufruf zur alljährlichen LLL-Demonstration nicht totgeschwiegen, sondern er an die erste Stelle gesetzt wird! Auch die MLPD und ihr Jugendverband REBELL haben diesen Aufruf unterzeichnet.

Das ist auch ein Ergebnis der konsequenten Auseinandersetzung vieler sozialistischer Kräfte darum. Auch der MLPD, die als revolutionäre sozialistische Arbeiterpartei bundesweit zu den Neuwahlen für den Bundestag kandidiert.

Es zeigt, wie das Bedürfnis und die Suche vor allem vieler Jugendlicher und linker Organisationen gewachsen ist, nicht bei Kapitalismuskritik und antikapitalistischen Protesten stehenzubleiben, sondern eine konkrete Alternative zu dem herrschenden kapitalistischen und imperialistischen System zu finden.

Potenzial und Kräfte für eine breite sozialistische Jugendbewegung

Immer mehr Menschen auf der ganzen Welt wollen wissen, und darüber haben Unterstützerinnen und Unterstützer beim Sammeln von über 40.000 Unterschriften für die Wahlzulassung der MLPD/Internationalistischen Liste oft diskutiert: Wie können wir die Gefahr des Faschismus und vor allem seine Wurzel fassen und ziehen? Was ist die Alternative zum Kapitalismus? Welche Lehren müssen aus dem Verrat am Sozialismus von Chruschtschow, Honecker, Deng Hsiao Ping & Co KG gezogen werden?

Darauf gibt es in der linken Bewegung heute oft sehr verschiedene Antworten! Aber trotz dieser noch bestehenden Differenzen – das Potenzial und die Kräfte für eine breite sozialistische Jugendbewegung wachsen. Und es ist heute wichtiger denn je, dass diese sich wissenschaftlich mit dem Sozialismus befassen, den Klassenkampf unterstützen und fördern und ihn auf die Erkämpfung der Vereinigten Sozialistischen Staaten der Welt ausrichten.

Make Socialism great again!

Die solidarische Diskussion darüber und Stärkung der organisierten Zusammenarbeit dafür ist eine zentrale Frage auf der LLL-Demo und wird dieser Bewegung neue Kraft geben! Dazu Anna Schmit, die Vorsitzende des Jugendverbands REBELL:

"Die Lenin-Liebknecht-Luxemburg-2025 wird ein starkes Signal: Die Jugend will eine Zukunft und sie liegt im echten Sozialismus! Das eint uns mit Revolutionären in Deutschland und der ganzen Welt. Der Kapitalismus bringt Krisen, Elend und Zerstörung hervor. Wir wollen das aber nicht nur anklagen, sondern unsere Kräfte im Kampf gegen Imperialismus und Faschismus bündeln. Natürlich muss dafür auch streitbar über den Weg zum Sozialismus diskutiert werden. Aber genau dafür sind Tage wie die LLL-Demo ja da! Wir sind entschlossen, dazu voll beizutragen und freuen uns auf die anstehende Demo!"

Make Socialism great again! Dafür haben Lenin, Liebknecht und Luxemburg ihr Leben gegeben. Sie verbanden den Kampf gegen den Krieg und gegen den Faschismus mit dem Kampf für die sozialistische Revolution und bauten dafür revolutionäre Organisationen auf. Sie wandten sich immer an die Masse der Arbeiter und Jugendlichen. Unvergessen ist Karl Liebknechts Losung – als Reichstagsabgeordneter aus dem Gefängnis: „Diesem System keinen Mann und keinen Groschen!“ Angesichts der heutigen krisenhaften Weltlage brandaktuell!

Samstagabend in Berlin: Palästina-Soli- und Sozialismus-Veranstaltung!

Der REBELL informiert: Wir beteiligen uns an den Protesten gegen den AfD-Parteitag in Riesa. (siehe auch hier) Nachmittags organisieren wir eine gemeinsame Anreise mit der Bahn von Riesa nach Berlin. Um 20 Uhr beginnt in Berlin eine Veranstaltung des REBELL unter dem Motto „Free Palestine! Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf! Unsere Zukunft: Sozialismus!“. Vertreter aus palästinensischen Organisationen werden dort berichten und diskutieren. Unter ihnen Araki Chaker aus Berlin, Busfahrer, Palästinenser, Kämpfer für die Freiheit Palästinas – und Direktkandidat auf der Internationalistischen Liste/MLPD. Die Veranstaltung hat Benefiz-Charakter und ein Teil der Einnahmen wird für die Spendensammlung „Gaza soll leben“ gespendet! Wir freuen uns auf internationale Gäste, Musik und Tanz. Natürlich gibt es auch leckere Verpflegung. Adresse: Grenzstraße 11, 13355 Gesundbrunnen. Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 3 Euro. Wir übernachten gemeinsam in einem Massenquartier.

Sonntag: Kämpferische Demonstration, Gedenken mit Kranz- und Blumenniederlegung – und große sozialistische Abschlusskundgebung!

Am Sonntag beteiligen wir uns an der LLL-Demonstration mit einem kämpferischen Block. Sie beginnt um 10 Uhr am Frankfurter Tor und endet mit dem gemeinsamen Gedenken. Daran anschließend findet vom Internationalistischen Bündnis vor Ort eine Abschlusskundgebung statt. Auf dieser werden wieder Vertreter kämpferischer Belegschaften und Initiativen, revolutionärer Organisationen und Parteien sprechen – unter ihnen die Vorsitzende der MLPD, Gabi Fechtner. Darüber würden sich die drei L’s freuen: nach der Demo und Blumenniederlegung eine öffentliche Diskussion und ein Aufruf zum gemeinsamen Kampf für den Sozialismus! Make Socialism Great Again!



Anmeldungen für das Massenquartier und weitere Fragen bitte per Mail an geschaeftsstelle@rebell.info.