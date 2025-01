Neujahrsempfang der MLPD Berlin-Brandenburg

Eiskalte Füße und heiße Herzen

Auf Einladung der Landesleitung der MLPD kamen am 6.Januar 45 Kollegen, Freunde, Geschäftspartner und Genossen aus Berlin, Potsdam und Eisenhüttenstadt zu einem Neujahresempfang in den Treff International. Nach der Begrüßung durch die Landesvorsitzende Christa Wolfer und der Ballade vom Wasserrad freuten sich alle auf ein wunderbares leckeres Essen – hergestellt von einem Kochteam in Eigenregie.

Landesleitung Berlin/Brandenburg