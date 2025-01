Opfer bei türkischem Drohnenangriff auf zivilen Protestkonvoi in Nordsyrien

In der Nähe der Tişrîn-Talsperre haben türkische Kampfdrohnen einen zivilen Konvoi angegriffen. Mehrere Menschen sind getötet und verletzt worden, berichtet die Nachrichtenagentur Hawarnews (ANHA), die genaue Zahl sei noch unklar.



Der Angriff ereignete sich auf einer Straße auf der Ostseite zur Stauanlage im Gebiet der Demokratischen Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien (DAANES). Der kurdische Fernsehsender Ronahî TV meldet, unter den Verwundeten seien auch zwei Medienschaffende. Hunderte Fahrzeuge aus verschiedenen Städten der DAANES waren an dem Konvoi beteiligt. Dahinter stand eine Protestaktion der Volksräte gegen die Angriffe der Türkei und ihrer dschihadistischen Hilfstruppe „Syrische Nationalarmee“ (SNA) auf die Tişrîn-Talsperre.

Die Attacken stehen im Zusammenhang mit den Versuchen Ankaras, die Demokratischen Kräfte Syriens (QSD) aus den Gebieten der DAANES rechtsseitig des Euphrat auf die Ostseite des Flusses zu verdrängen und die Region samt der Talsperre zu besetzen. Die QSD verteidigen die Stauanlage und befinden sich mitten in einer Gegenoffensive gegen die SNA, um die Islamisten aus den bereits besetzten Gebieten wieder zu verdrängen.



Das multiethnische Bündnis warnte heute davor, dass infolge der ständigen Angriffe auf die Talsperre ein Dammbruch droht. Vor einer Katastrophe am Tişrîn-Damm warnte auch die Selbstverwaltung. Sie rief die Staatengemeinschaft, die internationale Anti-IS-Koalition und die Vereinten Nationen am Vortag zu dringenden Maßnahmen gegen die Türkei auf. „Der Region droht eine verheerende Überflutung und damit eine unvorstellbare humanitäre und ökologische Katastrophe“, so die Selbstverwaltung. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, hatten die Volksräte aus der DAANES zu einem Protestmarsch zur Talsperre aufgerufen.