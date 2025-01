Optimistisch, vielfältig und mit voller Zukunftsperspektive für Sozialismus

"Jugend-Zukunft-Sozialismus" - das ist Leitlinie ausgehend von der Spitze des Demonstrationszuges und in mindestens vier bis fünf Demonstrationsblöcken ein besonderer Schwerpunkt.

Das Internationalistische Bündnis führt einen Demonstrationsblock mit ca. 300 Beteiligten durch; mit internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Arbeiterinnen und Arbeitern aus großen Industriebetrieben, Flüchtlingen, MLPD und REBELL, Courage, Umweltgewerkschaft, Spartakist. "Diese Krisenhaftigkeit des Kapitalismus und des Imperialismus machen wir nicht mit! Mit faschistischer Gefahr, mit einer globalen Umweltkatastrophe, mit einer atomaren Weltkriegsgefahr. Dagegen brauchen wir die klare gesellschaftliche Perspektive des echten Sozialismus", so eröffnete Tassilo Timm das offene Mikrofon, welches sich an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und an die Bevölkerung gleichermaßen richtet. Es wechseln sich Redebeiträge und Liedbeiträge und Sprechparolen ab.

Im Gespräch mit vielen Passantinnen und Passanten nannten diese oft ihre Sorge um die ganze Krisenentwicklung im Kapitalismus und vor der Gefahr des Faschismus. Viele fragen sich, warum es überhaupt so weit kommen kann und konnte. Über die sozialistische Zukunftsperspektive und die Losung "Make Socialism great again" wird lebhaft diskutiert. In die Kontaktlisten des Jugendverbands REBELL haben sie schon einige eingetragen.

Gleich zu Beginn wurde der Demonstrationszug aufgehalten, weil die Polizei Demonstranten aus einem Block mit palästinensischen Kräften herausgegriffen hat, brutal mit Pfefferspray und Schlagstöcken gegen sie vorgegangen ist und sie schließlich festgenommen hat. Es gab nach ersten Angaben auch mehrere Schwerverletzte, teils blutüberströmt.

Im Block des Internationalistischen Bündnisses wurde sofort darüber informiert, die volle Solidarität und der Protest gegen diese brutale Unterdrückung und Kriminalisierung des Widerstands gegen den Völkermord Israels in Gaza ausgesprochen.