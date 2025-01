Jugendprogramm Mind-Out

Orientierung auf „Aushalten von Stress“ statt kapitalismuskritischer Rebellion

Die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (WAZ) berichtete am 21. Dezember von einem „Jugend-Stärkungsprogramm Mind-Out“, welches mit wissenschaftlicher Begleitung der TU Dortmund an 80 Schulen der Jahrgangsstufen neun bis zwölf in NRW gestartet werden soll. Es wird vom Land NRW mit 250.000 Euro gefördert.

Von jj