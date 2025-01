Solidarität mit eurem Kampf gegen die gewerkschaftsfeindlichen fristlosen Kündigungen durch Würth

... Im Dezember haben wir mit Empörung von den fristlosen Kündigungen von zwei Betriebsräten und einem Kollegen durch Würth gehört. Sie sind alle Mitglieder der IG Metall. Wir erklären uns solidarisch mit eurem Kampf um eure Rechte und um würdige Behandlung der Arbeiter. Es ist würdelos, einen Arbeiter nach 27 Jahren Betriebszugehörigkeit fristlos wegen einer berechtigten Unterschriftensammlung zu kündigen.



Die Gewerkschaften wurden als Interessenvertretung der Kolleginnen und Kollegen aufgebaut. 287 Kollegen haben sich mit ihrer Unterschrift für eine bessere Behandlung durch Vorgesetzte eingesetzt, das ist eine Möglichkeit des Zusammenschlusses. Ihr Engagement und Anliegen werden einfach von Würth vom Tisch gewischt. Ehrenamtliches Eintreten für die eigenen Arbeiterinteressen ist einem H. Würth offensichtlich ein Dorn im Auge. Die drei Kollegen stehen nicht allein. Mobbing und Ähnliches sind in der Zwischenzeit eine gängige Methode, um aktive Kollegen mundtot zu machen.



Die Methode reiht sich ein in ein Union-Bashing, besonders wenn Kollegen eigeninitiativ werden. Aber: Wer einen von uns Arbeitern angreift, greift alle Arbeiter an! Ohne kämpferische Gewerkschaften und ihre Arbeit zum Zusammenschluss der Kolleginnen und Kollegen würden wir sicherlich immer noch lange Arbeitszeiten und schlechtere Arbeitsbedingungen haben. Diese werden in der jetzigen Wirtschaftskrise immer weiter angegriffen. Deshalb ist es umso wichtiger, von den Interessen der Arbeiterklasse auszugehen und die eigene Rechnung aufzumachen.



Genau richtig ist es heute, Gewerkschaften als kämpferische Interessenvertretung weiter aufzubauen - angesichts angekündigter Massenentlassungen und Angriffen auf die Arbeiterrechte. Nötig ist heute gewerkschaftliches und politisches Engagement in den Betrieben.



Als Arbeiterpartei setzen wir uns für ein allseitiges und vollständiges gesetzliches Streikrecht ein, werden die Solidarität mit euch in unseren Wahlkampf mit aufnehmen und zu eurer Unterstützung aufrufen.

Mit solidarischen Grüßen Rita Renner - Kreisvorsitzende MLPD Heilbronn