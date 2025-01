VW/Audi-Werk Brüssel

Der Kampf ist noch nicht vorbei!

Das Audi-Werk in Brüssel mit 3000 Arbeitsplätzen und einem vielfachen an Arbeitsplätzen in der Zulieferindustrie soll als eines der ersten im VW-Konzern knallhart geschlossen werden. Mit einer kleinen Delegation von Audi-Kollegen und MLPD besuchten wir am 23. Dezember die Kolleginnen und Kollegen in Brüssel, auf ihre Einladung hin.

Korrespondenz