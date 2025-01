Riesa

Was behandelt der AfD–Parteitag? Teil I

Die AfD will auf dem Parteitag unter anderem ihr Wahlprogramm zu den Bundestagswahlen beschließen. Es lässt sich so zusammenfassen: Freie Fahrt für den Kapitalismus und Abbau aller Schranken, die ihn an seiner Entfaltung hindern! Allerdings wird das sehr demagogisch verpackt und aus wahltaktischen Gründen teils bewusst verschwiegen, was die AfD vorhat.

Von hodo