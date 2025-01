Was unsere Azubis – neben der Frage, wie es hier weitergeht – beschäftigt

Ich frage mich, was wohl werden wird, was die Zukunft bringt, wie ich leben muss, wie die Umweltzerstörung weitergeht, ob ich die Rente noch erlebe und ob ich damit auskommen werde.



Wo man auch hinschaut, ist Krieg, ob in Palästina, Syrien, der Ukraine. Tausende, Hunderttausende verlieren Haus, Geschwister, Kinder und werden in ihren Ländern regelrecht hin und her gescheucht. Wenn ich das alles sehe, habe ich richtig Angst vor einem Weltkrieg.



Wir jungen Arbeiter wollen nicht auf andere junge Arbeiter schießen: Für wen und für was denn auch?



Schockiert hat mich, dass allein durch die neuen Angriffe der von der Türkei unterstützten Islamisten 150.000 Menschen fliehen müssen. Wo soll das alles hinführen?



Ich will, wie viele meiner Altersgenossen, eine Gesellschaft, die uns eine Zukunft bietet, in der keine Kriege drohen. Wenn uns dieses System diese Zukunft nicht bieten kann, dann brauchen wir eine andere gesellschaftliche Ordnung. Dafür lohnt es sich, gemeinsam zu kämpfen!