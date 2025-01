Widersetzen: Aktionstag gegen den AfD-Parteitag erfolgreich beendet!

Das Bündnis widersetzen erklärt die Aktionen gegen den AfD-Parteitag in Riesa heute für erfolgreich beendet. widersetzen ist zufrieden mit den bunten, entschlossenen und solidarischen Aktionen. Über 12.000 Menschen hatten in den frühen Morgenstunden an Aktionen des zivilen Ungehorsams in und rund um Riesa teilgenommen und die Anreise der AfD-Delegierten erheblich gestört. Der Parteitag begann erst mit mehr als zwei Stunden Verspätung.

Mascha Meier, Sprecherin von widersetzen, bilanziert: „Wir haben heute verhindert, dass in Riesa ungestört faschistische Politik organisiert wird. Unser Protest hat ein deutliches Zeichen gesetzt: Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft stehen zusammen für Solidarität, Vielfalt und Demokratie. Die AfD und ihre völkische, rassistische Politik bedrohen unser Zusammenleben. Es ist ein großer Erfolg, dass wir mit unseren Aktionen des zivilen Ungehorsams den Normalbetrieb der AfD nachhaltig gestört haben. Diese Einheit und Entschlossenheit macht Mut für die Zukunft.“

Neben den Erfolgen der Proteste gibt es jedoch scharfe Kritik an der Polizei. Insbesondere den Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken gegen Demonstrierende bewertet das Bündnis als unverhältnismäßig.

Maria Schmidt, ebenfalls Sprecherin von widersetzen: „Die AfD steht für eine Politik der Spaltung, der Hetze und der Angst. Ihre rechte Propaganda untergräbt die Demokratie. Ziviler Ungehorsam ist ein notwendiges und effektives Mittel, um sich gegen autoritäre und menschenfeindliche Kräfte zu stellen. Mit Menschen aller Altersstufen standen wir heute in der Kälte, um uns dem Faschismus zu widersetzen. Widersetzen hat heute einen großen Beitrag dazu beigetragen! Jetzt heißt es: immer mehr werden!"

Trotz der Einschränkungen durch die Polizei sieht das Bündnis den heutigen Tag als vollen Erfolg. Morgen, am 12.01.2025, um 11:00 Uhr lädt widersetzen zur Bilanz-Pressekonferenz, um die Ergebnisse des Aktionstags und weitere Schritte zu erläutern.

Ort der Pressekonferenz: Schlossremise Riesa-Gröba, Kirchstraße 46a, 01591 Riesa

Link zum Livestream: youtube.com/live/hzpwxWlJSNc