Rebellisches Musikfestival 2025 bemüht sich seit Monaten um Plätze in Essen!

Klara Kossack, vom Verein Rebellisches Musikfestival, führt weiter aus: Schöne geeignete Grünflächen gibt es zahlreich. Wir sind sicher, dass das nicht nur zahlreiche Jugendliche, sondern auch Kulturschaffende, Beschäftigte in der Kinder- und Jugendarbeit so sehen. In Riesa haben 15.000 Menschen einen vielfältigen, lebendigen antifaschistischen Massenprotest organisiert. Das Bedürfnis antifaschistisch aktiv zu sein, ist groß und dringend notwendig! Leider vergebens von Seiten der Stadt Essen.

Wir machen deshalb am Montag, den 27.1. eine Protestkundgebung, um 17.30 Uhr, an der Porschekanzel in Essen.

Wir haben uns jetzt noch mal ausdrücklich an die Stadt Essen gewandt, dass Jugendliche aus ganz Deutschland ein antifaschistisches Festival durchführen wollen. Wir haben sie aufgefordert, uns einen der vorgeschlagenen Plätze zu genehmigen oder uns einen anderen passenden vorzuschlagen.

Das Rebellische Musikfestival ist dafür bekannt, dass dort Jugendliche und Musiker aus der ganzen Welt anreisen und teilnehmen. Es wird ordentlich gefeiert ohne Drogen; Sexismus hat dort keinen Platz!

Statt unser Anliegen bürokratisch abzuwiegeln und die Suche nach Plätzen nach gewohnten ‚Standards‘ zu behandeln, müsste so ein Festival eine Herzensangelegenheit sein! Nicht nur für Bands aus anderen Ländern ist es schwer vorstellbar, dass das in einer Großstadt wie Essen nicht möglich sein soll. Da fragt man sich, welche Prioritäten setzt die Stadt Essen? Das Rebellische Musikfestival steht für internationale Solidarität und ist gegen Rassismus und Faschismus. Da müsste solche fortschrittliche Kultur gefördert werden!

Kommt zahlreich und ladet Kulturschaffende, Antifaschisten, Jugendliche und alle, die das unterstützen, ein!

