Alberta: Streik an Schulen in Edmonton

Am 13. bzw. 14. Januar streikten in der kanadischen Provinz Alberta in den Städten Edmonton und Sturgeon 3000 Beschäftigte an mehreren Schulen für eine bessere Bezahlung. Laut der Gewerkschaft CUPE liegt die Bezahlung der Schuldsozialarbeiter und anderer Unterstützungskräfte deutlich unter dem Niveau in anderen Provinzen. Vor mehreren Schulen wurden Streikposten organisiert. Der Gewerkschaft wurde bisher rückwirkend ab 2020 eine Erhöhung um 2,75 Prozent angeboten, was 1,25 Prozent für 2023 und 1,50 Prozent für 2024 entspricht; mehr sei nicht drin angesichts der leeren Kassen. Die Gewerkschaft fordert, dass die Provinz Alberta die Finanzierung unterstützt. Weitere Streiks sind geplant.