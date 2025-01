"Alle Windräder niederreißen" - Alice Weidels Lügenbombardement

Sie begründete das unter anderem mit dem angeblich immensen Flächenverbrauch von Windrädern, der den deutschen Wald zerstöre, und mit der Aussage, Deutschland müsse jetzt französischen Atomstrom importieren. In einem über weite Strecken gebrüllten Interview im ZDF-Heute-Journal am 12. Januar 2025 durfte sie diese Thesen erneut unwiderlegt verbreiten, ohne dass der Moderator Christian Siewers hier mit Fakten dagegenhalten konnte. Frau Weidel wurde nicht einmal nach ihren Quellen befragt.

Behauptung und Fakten

Weidel behauptete, um die Leistung eines AKW zu ersetzen brauche man 1250 Windkraftanlagen mit einem Flächenbedarf von 100 Quadratkilometern, das sei die Hälfte der Fläche von Stuttgart. Wer nachrecherchiert, findet diese Aussagen wortgleich in einem Papier der MIT, das ist die Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU/CSU, der größte parteipolitische Wirtschaftsverband Deutschlands. Auch Friedrich Merz und die Union wollen ja bekanntlich wieder zurück zu Atomkraftwerken – hier ist sich der Rechtsblock einig.

Die Fakten sehen dagegen anders aus: 10 Terawattstunden Strom im Jahr erzeugt ein AKW (wenn es nicht wegen Störfällen oder Kühlwassermangel vom Netz ist). Um diese Strommenge zu ersetzen braucht man maximal 835 Windräder onshore oder 125 Windkraftanlagen offshore. Ein Windrad onshore hat im Schnitt einen Platzbedarf von 0,4 Hektar Land [1]. Selbst wenn die widerlegte Zahl von 1250 Windkraftanlagen genommen würde, landen wir bei 500 Hektar oder 5 Quadratkilometer – also bei einem Zwanzigstel der von der MIT und Weidel behaupteten Fläche. Bei der realistischen Zahl von 835 Windrädern ist der Flächdenbedarf dann nur noch 3,34 Quadratkilometer.

Was Weidel, AfD und Union alles nicht berechnen

Bekanntlich werden Kernbrennstäbe aus Uran hergestellt, und für den Uranbergbau wurden und werden in vielen Ländern ganze Landstriche verwüstet, die Minenarbeiter und Anwohner skrupellos vergiftet, von Kongo bis Kasachstan[2]. Der Uranabbau der Wismut in Ostdeutschland hinterlässt noch bis heute seine Spuren der Vergiftung und Zerstörung. Hinzu kommen die Gebiete um Tschernobyl, Majak, Fukushima, die nicht mehr bewohnbar sind. Neben der ungeklärten Endlagerung des Atommülls reden wir hier von Wiederaufbereitungsanlagen, die ihr radioaktives Abwasser ins Meer leiten, Zwischenlager für Atommüll und Atomtransporte. Bei der Brennstabfabrik im niedersächsischen Lingen, die von einem Jointventure der französischen und russischen Staatskonzerne Framatom und Rosatom betrieben wird, verstummen auch die Forderungen nach „Sanktionen“ wegen des Ukrainekriegs und „Energieunabhängigkeit“.

Demagogisch vergoss Weidel dagegen Krokodilstränen wegen dem Bau von 18 Windkraftanlagen im Reinhardswald in Hessen. In der Tat ist Waldzerstörung durch Windkraftanlagen vermeidbar und zu kritisieren. Bei der Zerstörung des Hambacher Waldes für den Braunkohletagebau, für die Tesla-Fabrik in Brandenburg oder Waldzerstörung für Autobahnerweiterungen hört man von der AfD keine Silbe des Protests - geschweige denn dass eine Kritik käme an der immensen Zerstörung der Regenwälder und der borealen Wälder.

Atomkraft am günstigsten und CO2-frei – alles Fake!

Dass AKWs für die viel beschworenen „zu hohen Energiekosten der deutschen Wirtschaft“ die Lösung wäre, ist ebenfalls widerlegt. Das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft hat in einer Studie die gesamtgesellschaftlichen, realen Kosten verschiedener Energieformen verglichen, unter Einpreisung aller Subventionen und staatlichen Begünstigungen. Eine Kilowattstunde (kWh) Atomstrom kostet so bis zu 42,2 Cent. Die Windenergie liegt hingegen nur bei etwa 8,1 Cent/kWh[3]. Richtig ist, dass Deutschland früher im Wesentlichen auf dem europäischen Strommarkt exportiert hat. Seit Mai 2023 liegen die Importe dagegen über den Exporten, importiert wird aber nicht nur französischer Atomstrom, sondern auch Windkraft- oder Wasserkraftstrom aus Dänemark oder Norwegen[4]. Das liegt auch nicht an fehlenden Kraftwerkskapazitäten in Deutschland, sondern an phasenweise günstigeren Strompreisen in Nachbarländern[5]. Noch im letzten Sommer mussten französische AKWs wegen Hitze und Kühlwassermangel heruntergefahren werden[6]. Die staatlichen Subventionen für die Atomkraft und die vom Staat übernommenen Ewigkeitskosten werden also auf die breite Masse der Bevölkerung abgewälzt.

Bemerkenswert ist, dass Weidel inzwischen mit der „CO2-freien“ Atomkraft werben muss, da es doch laut AfD gar keine Klimakrise gibt. Hierzu schreibt das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung: „Der Betrieb von AKW emittiert keine direkten Treibhausgase. Dies gilt jedoch nicht für andere Schritte in der nuklearen Wertschöpfungskette, wie bspw. der Uranbergbau, die energieintensive Brennstoffherstellung, der eigentliche und langwierige Bau eines AKW oder auch die Prozesse des Rückbaus, der Zwischenlagerung und der Endlagerung.[7]“ Der Anteil der Atomenergie am weltweiten Primärenergieverbrauch beträgt nur 4,3 Prozent und weist auf den militärischen Stellenwert der AKWs als Voraussetzung für den Bau von Atomwaffen hin.

Ein Fazit:

Faschistische Parteien gehören allein schon deswegen bekämpft und verboten, weil sie skrupellos und mit Lügen das Geschäft der fossilen und Atomkonzerne und der imperialistischen Atomkriegsvorbereitung betreiben. Die begonnene globale Umweltkatastrophe wird durch faschistische Politik beschleunigt und bei gesetzmäßig zunehmenden regionalen Umweltkatastrophen werden hier Super-GAUs regelrecht provoziert!

Die Internationalistische Liste-MLPD steht als einzige am 23.Februar zur Wahl stehende Kraft für das Verbot der AfD und ihrer Lügenpropaganda und für den konsequenten und internationalen, gesellschaftsverändernden Umweltkampf.

Für den echten Sozialismus als die einzig logische Gesellschaftsform für die Rettung der menschlichen Existenzgrundlagen!

[1] https://www.cleanthinking.de/wie-viele-windraeder-ersetzen-atomkraftwerk/

[2]

[3] https://www.bund-sh.de/energie/atomkraft/hintergrund/die-wahren-kosten-von-atomkraft/

[4] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1380045/umfrage/deutscher-stromhandel-mit-frankreich/

[5] https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/presseinformationen/2025/oeffentliche-stromerzeugung-2024-deutscher-strommix-so-sauber-wie-nie.html

[6] FAZ 30.7.24

[7] https://www.base.bund.de/shareddocs/downloads/de/fachinfo/kt/kurzinformationen_eu-taxonomie.pdf?__blob=publicationFile&v=3