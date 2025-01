Flyer des Verlag Neuer Weg

Antifaschistische Literaturtipps und Leseproben

In der Vorbereitung des antifaschistischen Aktionstags in Riesa am 11. Januar bekam der Verlag Neuer Weg die Anregung, antifaschistischen Literaturtipps und Leseproben zusammenzustellen. Der Flyer gibt allen Antifaschistinnen und Antifaschisten wichtige Argumente und Unterstützung für ihre Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit an die Hand. Resonanz und Zuspruch waren groß!