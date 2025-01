ArcelorMittal will zwei Stahlwerke schließen

In Südafrika will ArcelorMittal South Africa (AMSA), seine beiden Werke für Langprodukte in Newcastle und Vereeniging mit 3500 Beschäftigten schließen.



Die südafrikanische Metallarbeitergewerkschaft NUMSA (National Union of Metalworkers of South Africa) hat daraufhin Alarm geschlagen und davor gewarnt, dass die Schließungen eine "Katastrophe" für die örtlichen Gemeinden und den Produktionssektor des Landes bedeuten würden.

Der Generalsekretär der NUMSA, Irvin Jim, warnte, dass die Schließungen über den unmittelbaren Verlust von Arbeitsplätzen hinausgehen und möglicherweise die nachgelagerten Industrien, einschließlich des Automobilsektors und der Wertschöpfungskette für Komponenten, lahmlegen würden.



Der vorgeschlagene Weg der NUMSA-Führung, weiter auf den Weg der Klassenzusammenarbeit zu setzen, um in Zusammenarbeit mit der AMSA-Geschäftsführung und der Regierung, „eine praktikable Lösung zu finden“, wird allerdings in einer Sackgasse enden! Erfolgreich können die Stahlarbeiter ihre Arbeitsplätze nur durch einen selbständigen Streik verteidigen.



Solidarität mit den Stahlarbeitern in Südafrika! Statt „Deutschland zuerst“, internationale Arbeitereinheit!