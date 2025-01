Aufruf der United Front zu Protesten am 20.1.2025: Kampfansage an Donald Trump und den US-Imperialismus

Die Drohungen, dass die USA sich Grönland, Kanada und die Kontrolle über den Panamakanal einverleiben wollen, die Forderung, dass alle NATO Staaten 5% des Bruttoinlandsprodukts für Weltkriegsvorbereitung aus den Massen herauspressen sollen, die Drohungen, dass er für das palästinensische Volk das "Tor zur Hölle" öffnen werde, seine aggressiven sexistischen Angriffe auf Frauen - all das sind ernstzunehmende Vorhaben einer faschistisch-imperialistischen Politik gemeinsam mit seinem engen Freund Elon Musk, dem reichsten Milliardär der Welt.

Das ist eine akute faschistische Gefahr für die Massen der Welt, für einen atomaren Weltkrieg, für verschärfte Ausbeutung der Arbeiterklasse, Ausplünderung der Völker der Welt und Vorantreiben der globalen Umweltkatastrophe.

Prompt fühlen sich die Faschisten in aller Welt bestärkt und auf dem Siegespfad. Die Massen der Welt müssen lernen, diese Demagogie zu durchschauen und sich an ihren Klasseninteressen auszurichten. Ein Signal dafür sollen die Proteste der Organisationen der United Front am 20. Januar sein:

Bringt eure Kampfansage an Donald Trump mit Videos, Entschließungen, Kundgebungen, Streiks, Plakaten zum Ausdruck. Macht Fotos oder Filme davon und schickt sie an die United Front. Nur eine breite und starke antifaschistische und antiimperialistische Einheitsfront unter Führung der internationalen Arbeiterklasse kann der faschistischen Gefahr Einhalt gebieten.

Die Internationale Antiimperialistische Einheitsfront gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung ruft alle Mitgliedsorganisationen auf:

Organisiert am 20. Januar in euren Ländern Proteste vielfältigster Art und macht in der Bewusstseinsbildung unter den Massen deutlich: Faschismus ist die reaktionärste Ausgeburt des Kapitalismus und Imperialismus, keinen Fußbreit dem Faschismus!

Die Stärkung der Internationalen Einheitsfront auf internationaler und nationaler Ebene ist das Gebot der Stunde!

Wichtig ist, immer von allen Aktionen ansprechende Fotos oder kurze Videos zu machen und sie an die United Front zu schicken: unitedfrontsecretariat@protonmail.com