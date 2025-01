Belgrad: Zehntausende protestieren gegen Vucic-Regime

Am Freitag den 17. Januar versammelten sich Zehntausende Menschen vor dem Staatlichen Fernsehsender in Belgrad und protestierten die einseitige Berichterstattung des Senders. Aktuell verbreitet er Meldungen, dass die Studentenführer von ausländischen Geheimdiensten finanziert würden. Am Donnerstag war ein Autofahrer in Belgrad in eine der Demonstration gefahren und hatte eine junge Frau schwer verletzt. Die Oppositionsbewegung, angeführt von Studenten, wirft der Regierung Vucic systematische Korruption und verantwortlich zu sein für den Tod von 15 Menschen beim Einsturz eines Bahnhofvordaches in Novi Sad. Kern des Protestes sind landesweit tägliche 15-minütige Schweigeproteste samt Straßenblockade im Gedenken an die Toten.