Januarveranstaltung von Kumpel für AUF Niederrhein

Bergarbeiterkämpfe weltweit – Rückgrat gegen Trump und Faschismus

Am heutigen Donnerstag, dem 16. Januar 2025, findet ab 18.30 Uhr in Dinslaken in der Gaststätte Schnier-Strax, Eppinghovener Straße 21 die erste öffentliche Monatsversammlung im Jahr 2025 statt.