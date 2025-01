Lisa Gärtner - Eine junge Arbeiterin für Gelsenkirchen – damit sich wirklich etwas ändert

Für die Internationalistische Liste / MLPD kandidiert Lisa Gärtner zur Bundestagswahl 2025 in Gelsenkirchen. Die 1986 in Solingen geborene, gelernte Mechatronikerin und heutige Jugend politische Sprecherin der MLPD hat ihre Ausbildung im Opel-Werk in Bochum begonnen, von den streikerfahrenen Opelanern gelernt, wie man als Arbeiterin um seine Rechte kämpft und hat unter anderem als Leiharbeiterin bei TRW in Gelsenkirchen gearbeitet. Heute wohnt und arbeitet sie in Horst, ist regelmäßige Teilnehmerin der Montagsdemonstration, hat 15 Jahre die Kindergruppe „ROTFÜCHSE“ geleitet und ist aktiv in den antifaschistischen Protesten gegen die AfD.



Während die Gelsenkirchener Arbeiterinnen und Arbeiter ungeheure Werte für Konzerne wie BP oder TKES erarbeiten, damit diese in den weltweiten Konkurrenzkampf ziehen können, wird in der ehemaligen „Stadt der 1000 Feuer“ die Produktion im ZF-Werk in Schalke geschlossen. Die RAG hat sämtliche Zechen dichtgemacht und der Stadt verbrannte Erde hinterlassen, wie man an dem steigenden Grundwasserspiegel sieht.



Während diese Monopole Maximalprofite aus den Arbeiterinnen und Arbeitern herauspressen, ist gleichzeitig jedes dritte Kind in Gelsenkirchen arm. Tausende Arbeitsplätze wurden in den letzten Jahren vernichtet, während die Ausbeutung bei den Arbeitenden gesteigert wird. Giftmüll untertage, Feinstäube in der Luft, PCB im Wasser – Gelsenkirchen ist die Stadt mit der höchsten Krebsrate in NRW.



Hier muss sich etwas grundlegend ändern. Lisa Gärtner steht an der Seite der Arbeiterinnen und Arbeiter bei deren zunehmenden Kämpfen; sie steht aber auch für die Perspektive des echten Sozialismus als einzigen Ausweg aus dem Krisensystem Kapitalismus.



Deshalb: Internationalistische Liste / MLPD. Keine Stimme dem „Weiter so“! Damit sich wirklich etwas ändert!