Stärkt die stolzen Frauen Syriens!

Wenn jetzt die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze nach Syrien reisen, findet dies unter imperialistischen Interessen der BRD statt. Hätten sie seit Jahren die Frauenrechte und Frieden in Syrien fördern wollen, hätten sie das befreite Rojava jederzeit unterstützen können.

Eine antiimperialistische Selbstverwaltung wie in Rojava ist jedem Imperialisten ein Dorn im Auge. Für die Unterdrückten der Welt und die Masse der Frauen ist es dagegen ein Leuchtturm, der verteidigt werden muss. „Women defend Rojava“ fordert zurecht die „Anerkennung der Autonomieverwaltung in Nord- und Ostsyrien“ [4] und berichtet: „Im Zuge dieser Frauenrevolution entstanden autonome Frauenkommunen, -räte und -kooperativen, Frauenselbstverteidigungskräfte wie die YPJ, ein Frauenjustizsystem, das Frauendorf JINWAR, Frauenakademien und Forschungszentren für Frauenwissenschaften Jineolojî. In allen Institutionen und Entscheidungsgremien wurden ein Ko-Vorsitzsystem und eine fünfzigprozentige Geschlechterquote eingeführt.

Fortschrittliche Frauen- und Familiengesetze wurden in einem gemeinsamen Gesellschaftsvertrag der verschiedenen religiösen und ethnischen Gemeinschaften in Nord- und Ostsyrien festgeschrieben.“ Trotz militärischer Angriffe der Türkei halten die YPG und YPJ die Stellung. Gegen neue Vormachtbestrebungen der Türkei, Israels und anderer gilt es sich zu wehren. Dieser Kampf erfährt zunehmend internationale Solidarität.

Kein Wunder also, dass Außenministerin Baerbock fordert, dass die YPG und YPJ ihre Waffen abgeben und sich in das neue System einfügen. Ihr ist an einer engen Kooperation gelegen, die die neuen reaktionären Machthaber aufwertet. Die von Frau Baerbock an Gelder für Frauenrechte und demokratische Strukturen gebundene, geforderte „Zusicherung für demokratische Strukturen und Frauenrechte“ (Rote Fahne News berichtete am 14.01.25) ist allerdings der reaktionären Frankfurter Allgemeinen schon zu viel des Guten: „Der Kern ihres Jobs“ sei es, deutsche Interessen zu wahren, „Deutschland hat nach dem Sturz Assads handfeste Interessen in diesem arabischen Schlüsselland (Stabilisierung, Eindämmung der Migration, Rückkehr von Flüchtlingen, Terrorismusbekämpfung, Sicherung von Chemiewaffen, Rückzug von Russland und Iran, Sicherheit Israels). Um überhaupt Einfluss nehmen zu können, muss man mit der neuen Führung in Damaskus zusammenarbeiten.“[5]

Die Weltfrauenbewegung, die MLPD und die revolutionäre Weltorganisation ICOR stehen fest an der Seite des syrischen Volkes und der stolzen Frauen Syriens.