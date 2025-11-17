Gipfel der Völker / Brasilien

Gipfel der Völker / Brasilien

Delegation grüßt per Video

Die Delegation der Umweltgewerkschaft, der MLPD, des Frauenverbands Courage und der Umweltstrategiekonferenz hat ein Grußvideo von der Demonstration anlässlich des Gipfels der Völker, die mit 50.000 Teilnehmenden durch Belém in Brasilien zog, veröffentlicht.

 

Hier gibt es das Video.

 

Hier geht es zu einer ersten Berichterstattung auf der Homepage der Umweltgewerkschaft.