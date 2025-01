Südafrika

Endlich hat Rettung der Bergleute und Bergung der Toten in Stilfontein begonnen

Am Freitag urteilte der Oberste Gerichtshof, dass die Regierung zu sofortiger Hilfeleistung für die eingeschlossenen Miners verpflichtet sei. Am Samstag kam die Rettungsfirma. Am Montag war die Straße für schwere Fahrzeuge fertig gebaut. Heute wurden 55 lebende und 26 tote Bergleute geborgen.

Gastbeitrag von Marikana, Deutsch Südafrikanische Freundschaftsgesellschaft