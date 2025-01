Palästina / Israel

Erste Geiseln und Gefangene ausgetauscht – Medienberichte dienen großteils Netanjahu

Die Berichterstattung in den bürgerlichen Massenmedien überschlägt sich: Freigelassene israelische Geiseln, die von ihren strahlenden Angehörigen umarmt werden, auf allen Kanälen! So schön es ist, dass diese Menschen entlassen worden sind und so sehr es richtig ist, sich mit den Angehörigen und den Freigelassenen zu freuen: Das hier ist eine Medieninszenierung, um die Regierung des Faschisten Netanjahu aufzuwerten.

Von ffz