Letzte Woche hat die MLPD die Sammlung von Unterstützungsunterschriften für die Direktkandidaten zur Bundestagswahl in Duisburg erfolgreich abgeschlossen. Die Wahlzulassung der MLPD (die als Internationalistische Liste/MLPD antritt) wurde erfolgreich gegen den Versuch des Bundeswahlausschusses durchgesetzt, die Partei zunächst wegen des Turnus ihrer Parteitage nicht zuzulassen. "Das entscheiden bei uns immer noch die Mitglieder, nicht der Bundeswahlausschuss", so der Kreisvorsitzende Jürgen Blumer. In Duisburg kandidieren im Wahlkreis Duisburg I die Angestellte Quo-Chir Luong und im Wahlkreis Duisburg II der Stahlarbeiter Peter Römmele. Am Freitag, den 17. Januar, standen die Direktkandidaten ab 18 Uhr Hamborner Ratskeller allen Interessierten Rede und Antwort: unter dem Motto "Make Socialism great again" will die MLPD angesichts des krisengeschüttelten Kapitalismus die Auseinandersetzung um eine gesellschaftliche Alternative führen.