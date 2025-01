Free Gaza – Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf – unsere Zukunft Sozialismus!

Rebellinnen und Rebellen aus ganz Deutschland, die sich tagsüber an den Protesten gegen den AfD-Parteitag in Riesa beteiligt hatten, ließen es sich nicht nehmen, praktische Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf zu organisieren und sich auf die Lenin-Liebknecht-Luxemburg Demonstration am nächsten Tag einzustimmen.

Die Veranstaltung war vom REBELL Berlin und dem Demokratischen Komitee Palästina gemeinsam vorbereitet worden. So begrüßten auch zwei Vertreter dieser beiden Organisationen die rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Anschließend hielten Ibrahim Ibrahim für das Demokratische Komitee Palästina und Anna Schmit für den REBELL einleitende Beiträge. Ibrahim Ibrahim berichtete eindrücklich von der dramatischen Lage in Gaza: Es gibt nicht ein einziges funktionierendes Krankenhaus mehr, Ärzte werden von der israelischen Armee inhaftiert, Kinder erfrieren in Zelten. Er rief dazu auf, den Befreiungskampf des palästinensischen Volkes gegen den brutalen Angriffskrieg des imperialistisch-zionistischen Israel zu unterstützen und gemeinsam für ein freies, säkulares und sozialistisches Palästina zu kämpfen.

Anna Schmit ging darauf ein, dass die internationale Solidarität weltweit Hoffnung und Stärke gegen die Krisen des Imperialismus verbreitet. Auch Lenin, Liebknecht und Luxemburg waren proletarische Internationalisten, die mitten im Ersten Weltkrieg dagegen kämpften, dass die Völker der Welt gegeneinander gehetzt werden und mit der sozialistischen Oktoberrevolution in Russland und der Novemberrevolution in Deutschland dieses Gemetzel beendeten. Sie hätten ihre Freude an diesem Abend gehabt!

Anschließend feierten und tanzten alle zur Musik der palästinensischen Band „Abna al ard“. Internationale Gäste überbrachten Grüße: darunter eine 20-köpfige Delegation der Organisation Czerwony aus Polen, aber auch aus Irland, Frankreich und Israel.

Die Vorsitzende der MLPD, Gabi Fechtner, überbrachte Grüße an die Veranstaltung und stellte ein ganz besonderes Projekt vor: Die MLPD und die revolutionären Parteien der ICOR (Internationale Koordinierung revolutionärer Parteien und Organisationen) sind Organisationen der Tat. Schon die ganze Zeit organisieren wir gemeinsam Solidarität und sammeln Spenden für die Akuthilfe in Gaza. Dazu gehört, dass der Wiederaufbau eines Krankenhauses in Gaza vorbereitet wird. Sie verlas dazu die Mitschrift eines Video-Gesprächs zwischen Monika Gärtner-Engel, der Hauptkoordinatorin der ICOR, mit dem Generaldirektor der Al-Awda Health Community Association in Gaza. Gabi Fechtner hob die große Bedeutung des proletarischen Internationalismus hervor und dass ein Abend wie dieser nicht selbstverständlich ist. Die Herrschenden weltweit tun alles, um die Arbeiter und die Massen der Welt zu spalten. Doch wir beweisen, dass die internationale Solidarität dem überlegen ist. Wir sind fest entschlossen, vereinigte sozialistische Staaten der Welt zu erkämpfen, in denen das zur Leitlinie wird.

Rund 1200 Euro Spenden kamen an dem Abend zusammen! Sie gehen komplett an die Spendensammlung für Gaza und kommen direkt dort an.

Mit leckerem arabischen Essen, Tanz und Musik konnten wir unsere enge Freundschaft stärken und stimmten uns gemeinsam auf die LLL-Demo am nächsten Tag ein!

Spendenkonto: Solidarität International

IBAN: DE 86 5019 0000 6100 8005 84

Stichwort: Gaza soll leben