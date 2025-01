Gaza und die Wunden der Kinder

Er trägt täglich zum Lebensunterhalt der Familie mit circa 3 Euro bei, die er mit dem Liefern von Wasserkanistern von der Zapfsäule zu den Nachbarn verdient.

In der Information zur Dokumentation schreiben die Filmemacher: "Laut Angaben der UNICEF wird in Gaza alle zehn Minuten ein Kind getötet oder verletzt. Fast 15.000 Kinder starben danach seit Beginn des Krieges im Oktober 2023, zehntausende wurden verletzt, oft so schwer, dass ihnen Gliedmaßen amputiert werden mussten. Viele wurden zu Waisen und waren gezwungen, zu arbeiten oder zu betteln."

Der Film ist in der Mediathek von arte abrufbar.