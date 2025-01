Gera: Antifaschistische Aktion vorgeschlagen für den Tag der Amtsübernahme Trumps

Das stieß bei den meisten der ca. 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Zustimmung. Hier der Aufruf der United Front.

Diese Montagsaktion findet seit Ende letzten Jahres statt und richtet sich gegen die regelmäßigen faschistischen Aufmärsche unter Führung des Neonazis Christian Klar und der AfD. Inzwischen ist Klar auch Vorstandsmitglied bei der NPD-Nachfolgeorganisation „Die Heimat“.

Dieter Ilius hatte dazu einen offenen Brief geschrieben, der die positiven Lehren aus der überparteilichen antifaschistischen Aktion in Riesa gegen den AfD Parteitag propagiert und dazu aufruft, diesen Stil der Zusammenarbeit auch in Gera zu verwirklichen. Der Amtsantritt von Trump wird auch den Faschisten in Gera Auftrieb geben. Das ist eine Herausforderung an alle Antifaschisten. Wir sollten uns deshalb an diesem Tag einreihen in den weltweiten Protest. Wir riefen die Leute dazu auf, ihre Fantasie zu entwickeln, Redebeiträge, Plakate, Lieder, usw. mitzubringen. Die Aktion startet am 20.01. um 18.30 vor dem Theater in Gera.