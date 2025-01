Haben Sie nur schlecht recherchiert oder ist das bewusste Wahlmanipulation?

Sie bringen es fertig, sämtliche Direktkandidaten im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen aufzuführen, außer meine Person. Mehr noch: Es werden sogar die Volt und FFW erwähnt, die noch nicht mal Kandidaten im Wahlkreis haben. Ein Anruf bei der Kreiswahlleiterin in Balingen hätte genügt, um zu erfahren, dass der Kreiswahlvorschlag der MLPD am 7. Januar dort eingereicht wurde, zusammen mit 220 beglaubigten Unterstützungsunterschriften.

Zudem haben auch wir am letzten Wochenende mit dem Plakatieren begonnen. Bis gestern haben wir 453 Plakate der Internationalistischen Liste / MLPD in der Region aufgehängt. Die MLPD tritt in allen Bundesländern mit einer Landesliste an. Dafür hat sie in wenigen Wochen 45 000 Unterstützungsunterschriften gesammelt. Am 9. Januar wurde die Landesliste Baden-Württemberg eingereicht mit 28 KandidatInnen und Kandidaten, darunter auch Bernhard Schmidt und Thomas Voelter aus Albstadt.

Wir treten mit dem Slogan an: Make Socialism great again! Damit regen wir zum Nachdenken an und weisen eine Perspektive: Gegen Nationalismus und Faschismus von Trump und AfD sind internationale Solidarität und der echte Sozialismus die konsequente Antwort. Mein Kandidatenflyer ist derzeit im Druck. Darin gehe ich auch auf die Arbeitsplatzvernichtung in der Region ein und setzte mich für die Arbeiteroffensive ein.

Unsere Plakate haben Inhalte, z.B.: Konzerne und Banken zur Kasse – Sozialsteuer jetzt!

Renate Schmidt

Mit der Bitte um eine ausgewogene Berichterstattung