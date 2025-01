Landesliste der MLPD Baden-Württemberg zur Bundestagswahl am 23. Februar eingereicht

Mit ihrer Losung „Make Socialism great again“ geht die MLPD in direkte Konfrontation mit der gewachsenen faschistischen Gefahr, die aktuell besonders von der designierten Trump Regierung im Verbund mit Tesla-Chef und Multimilliardär Elon Musk und anderen Monopolen ausgeht. In Österreich droht eine Regierung unter Führung der faschistischen FPÖ. In Deutschland mit dem Hochpuschen der AfD und einer Rechtsregierung unter Friedrich Merz eine reaktionäre Wende im Auftrag der Monopole. Zugleich belebt sich der antfiaschistische Kampf bundesweit wie in Riesa ge-gen den Parteitag der AfD und in Baden-Württemberg mit Massenprotesten wie in Nehren unter der Losung „Wir sind die Brandmauer“ gegen „Bürgerdialoge“ der AfD.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der MLPD stehen für die Arbeiteroffensive gegen Rechtsentwicklung, Faschismus, Krieg und globale Umweltkatastrophe, beteiligen sich aktiv an antifaschistischen Protesten und fordern dazu auf, selbst aktiv zu werden. Die Repräsentanten der MLPD stehen für die Perspektive und ein neues Ansehen des echten Sozialismus. Parteilose Kandidatinnen und Kandidaten sind aktiv in überparteilichen Selbstorganisationen wie Solidarität International (SI) oder der Internationalen Koordinierung der Automobilarbeiter (IAC).

Spitzenkandidatin ist Franziska Schmidt aus Ulm. Die 30-jährige Chemielaborantin repräsentiert den REBELL, den Jugendverband der MLPD und Trägerorganisation des Internationalistischen Bündnis. Auf Platz zwei kandidiert Monika Gärtner-Engel. Sie stammt aus Baden-Württemberg und ist heute Hauptkoordinatorin der ICOR (Internationale Koordinierung revolutionärer Parteien und Organisationen) und Internationalismusverantwortliche des Zentralkomitees der MLPD.

Beide werden sprechen bei der landesweiten Auftaktkundgebung in Baden-Württemberg am 1. Februar um 12 Uhr auf dem Schlossplatz in Stuttgart und stehen da auch für Pressegespräche zur Verfügung.

Bernhard Schmidt (MLPD Baden Württemberg)