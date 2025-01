Großbritannien

London: 77 Festnahmen bei Pro-Palästina-Demo

Die weltweite Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf und den Menschen in Gaza hat dazu geführt, dass der faschistische israelische Präsident Netanjahu jetzt einen Waffenstillstandsvertrag unterzeichnen musste. Zu diesen Solidaritätsaktionen zählen auch die großen Demonstrationen, die seit Beginn des Kriegs gegen Gaza in der britischen Hauptstadt London stattfinden. Doch diesen wird durch die Herrschenden immer wieder Steine in den Weg gelegt. So auch aktuell wieder