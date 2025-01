Am Montag den 6. Januar traten in Panama rund 3.000 Arbeiter, organisiert in der Bauarbeitergewerkschaft Suntracs, auf der Baustelle der Metro Linie 3, für Lohnerhöhung, bezahlung der Überstunden und bessere Sicherheitsausrüstung in den Streik. Das Bauprojekt wird von HPH JV durchgeführt, einem südkoreanischen Konsortium, das aus Hyundai E&C, Hyundai Engineering Co. und POSCO E&C Co. besteht. Da 90 Prozent der Arbeiter, die bei dem Projekt beschäftigt sind, in der Gewerkschaft organisiert sind, stoppte der Streik das Bauprojekt. Begleitet wurde der Streik auch von Straßenblockaden, auch andere Gewerkschaften unterstützen den Suntracs-Streik.