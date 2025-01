Mitteldeutsche Zeitung „vergaß“ nur den Kandidaten der MLPD

Sehr geehrte Damen und Herren der Mitteldeutschen Zeitung (MZ),

ich bin nicht nur der Sprecher der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) in Halle, sondern auch einer der tagtäglichen Leser Ihrer Zeitung.

Um so verwunderlicher machte mich heute (MZ-Ausgabe vom 14. Januar 2025) Ihr Artikel auf der Seite 16 unter der Überschrift "Neue Regeln, neue Gebiete". Hier werden u.a. die Direktkandidaten der Parteien im Wahlkreis 71 mit Bild, Partei und Name aufgeführt. Allerdings nicht der Direktkandidat der MLPD, Adrian Mauson.

Es ist auch deshalb für mich und andere Leser, die mich zuvor bereits darauf aufmerksam gemacht hatten, verwunderlich, weil ich unter anderem Ihnen bereits im Dezember per E-Mail von unserem Direktkandidat Adrian Mauson offiziell Mitteilung gemacht hatte. Zu dieser Zeit berichtete leider nur das Internetportal www.dubisthalle.de darüber. Des Weiteren habe ich persönlich bereits am 9. Januar 2025 die vollständigen Wahlunterlagen beim Wahlamt in Halle abgegeben. Eine ordnungsgemäße, gründliche Recherche des Herrn Robert Briest, der wohl für den oben genannten Artikel in Ihrer Zeitung verantwortlich zeichnet, wäre doch wohl zu erwarten gewesen.

Deshalb lege ich hiermit bei Ihnen Beschwerde ein und erwarte, dass Sie in geeigneter Form auch Adrian Mauson, MLPD, Direktkandidat für den Wahlkreis 71, Halle bekanntgeben. Das sollten doch Ihre Leserinnen und Leser von einer unabhängigen und überparteilichen Zeitung erwarten dürfen.