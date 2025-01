MLPD reicht Unterlagen beim Kreiswahlleiter ein

Darunter waren 213 amtlich beglaubigte Unterstützungsunterschriften für die Kandidatur des Krankenpflegers Jörg Weidemann im Wahlkreis 151 Leipzig Nord.

„Wir freuen uns, in den wenigen Wochen seit Bekanntgabe der vorgezogenen Neuwahlen eine Voraussetzung für diese Kandidatur geschafft zu haben“, so Gudrun Kimmerle, die Ortsvorsitzende der MLPD in Leipzig. „Das war ein hartes Stück Arbeit, in teils klirrender Kälte die Menschen auf diese Unterschrift anzusprechen. Wir haben gleichzeitig gemerkt, dass die Suche nach einer Alternative zu den Berliner Parteien groß ist.“

Jörg Weidemann (Jahrgang 1968) ist Landesvorsitzender der MLPD in Sachsen und auch ihr Spitzenkandidat auf der Landesliste. Er lebt seit 2021 in Leipzig, arbeitet am Universitätsklinikum und ist dort auch in der verdi-Betriebsgruppe aktiv.

„Mir liegt besonders die Arbeitereinheit in Ost und West am Herzen. Die Arbeiterklasse wird in allen Teilen Deutschlands unwürdig behandelt, ausgebeutet und unterdrückt. Natürlich müssen Lohnunterschiede weg, aber das reicht längst nicht aus. Insbesondere die großen kapitalistischen Monopole zerstören die menschlichen Lebensgrundlagen, egal ob sie ihre Wurzeln in Ost- oder Westdeutschland haben. Unsere Wahlkampagne steht unter dem Motto ‚Make Socialism great again!‘ Wir legen uns damit bewusst an mit den Trumps und Weidels dieser Welt. Nicht nationalem Egoismus, sondern der internationalen Solidarität gehört die Zukunft!“

In seiner Freizeit betreibt Jörg Weidemann verschiedene Kampfsportarten und unterrichtet Selbstverteidigung für Kinder und Jugendliche. Er ist verheiratet und lebt in Leipzig-Gohlis.

Am kommenden Freitag tagt der Kreiswahlausschuss, um die Kandidatinnen und Kandidaten für die beiden Leipziger Wahlkreise zu bestätigen.