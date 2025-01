Neue Möglichkeiten für Arbeiterklasse und Kommunisten voranzukommen

Liebe Genossinnen und liebe Genossen, am Ende des Jahres sieht die Welt nach Chaos aus. Tatsache ist, dass sich die Welt in einer viel tieferen und umfassenderen Krise befindet als in den Jahren, die zur größten Krise 2008 bis 2009 führten. Die Auswirkungen dieser Krise sind auch nach mehr als einem Jahrzehnt in der sich verändernden Geografie der Welt sichtbar.



Infolge der steigenden Inflation ist eine Situation entstanden, in deren Mittelpunkt ein Rückgang des Lebensstandards der Arbeiterklasse, Notsituationen in vielen Teilen der Welt und der Hunger von dutzenden Millionen Menschen steht. Die Beschleunigung der Umweltzerstörung, der interimperialistische Krieg in der Ukraine, der Völkermord, der Apartheidstaat Israel, die Verschärfung des Wettrüstens und die Gefahr einer Verschärfung des Kalten Krieges, der Aufstieg von Rassisten und neofaschistische Strömungen sind einige der Bestandteile der heutigen Welt.



Der Nahe Osten wird mehr als irgendwo auf der Welt ein Konfliktfeld sein, sowohl zwischen den reaktionären Polen als auch zwischen den Menschen der Region und den Machthabern. Der Sturz der Regierung von Baschar al-Assad in Syrien im Rahmen des gemeinsamen Plans der USA, der Türkei und Israels sowie der Aufstieg der Islamisten an die Macht werden zweifellos die politische Geografie des Nahen Ostens verändern. Während die Islamische Republik der größte Verlierer des Sturzes von Baschar al-Assad ist, sind die türkische Regierung und die Regierung Israels die Gewinner des Sturzes der Regierung Baschar al-Assad.



Die „Achse des Widerstands“, die die Islamische Republik mit Milliarden von Dollar in dieser Region gebildet hatte, zerfiel. Dies hängt eindeutig mit dem Konzept der „Präventivkriegs“-Strategie der Islamischen Republik zusammen.



Der Sturz der syrischen Regierung hat den Weg für die Bildung einer neuen Geografie in der Region geebnet. Es ist klar, dass es keine Möglichkeit gibt, über Stabilität in Syrien zu sprechen. An den Konflikten sind eine Reihe globaler und regionaler Machtkonkurrenzen und sogar Tendenzen innerhalb der Islamisten beteiligt.



Zweifellos ist vor allem das Schicksal des syrischen Volkes ungewiss. Mit dem Ende der 50-jährigen Diktatur der Assad-Familie ist eine reaktionäre islamische Strömung an ihre Stelle getreten, wie wir sie beispielsweise im Iran und in Afghanistan gesehen haben. Jegliche Illusionen über die neuen Machthaber, die mithilfe der USA, der Türkei und Israels an die Macht gedrängt wurden, wird für das syrische Volk tödlich sein.



Liebe Genossinnen und liebe Genossen; während das Jahr zu Ende geht, stehen wir vor einer Welt, die schrecklicher ist als die ersten Tage des Jahres. Die Rückkehr von Trump im ersten Monat des kommenden Jahres verspricht weitere Verbrechen der Ordnung, die die Welt beherrschen.

Zweifellos liegen im Zentrum all dieser reaktionären Kämpfe Möglichkeiten für die Arbeiterklasse und die Kommunisten, voranzukommen und die Revolution zu organisieren. Mit den besten Wünschen und gemeinsamem Kampf für das neue Jahr KP Iran, Hamburg.