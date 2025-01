Neujahrsempfang der MLPD

Die Landesleitung NRW und Kreisleitung Düsseldorf der MLPD laden herzlich ein zu ihrem Neujahrsempfang. Er findet am kommenden Sonntag, 26. Januar 2025, 11 Uhr in der Landesgeschäftsstelle der MLPD statt. Adresse ist die Friedrich-Ebert-Str. 3 in 40210 Düsseldorf. Telefonisch ist die Landesgeschäftsstelle zu erreichen unter: 0211-3558303, per email an: nrw@mlpd.de,

Dieser Neujahrsempfang ist immer wieder ein kämpferischer, optimistischer und kulturvoller Start ins neue Jahr. Freundinnen, Freunde, Mitstreiterinnen, Mitstreiter, Nachbarn, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner sowie kleine Delegationen von befreundeten Organisationen, vom Jugendverband REBELL und aus den Kreisen und Ortsgruppen des Landesverbandes kommen immer wieder gerne nach Düsseldorf.

Neben einem Jahresausblick gibt es auch immer kulinarische und musikalische Köstlichkeiten. Dieses Jahr wird der Neujahrsempfang sicher im Zeichen der anstehenden Bundestagswahl und unter der Losung "Make Socialism great again!" stehen und das Ziel, dem Sozialismus zu neuem Ansehen zu verhelfen, zum Thema haben.