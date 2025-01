Protest: Die Jugend ist gegen Trump …

Mehrere Jugendliche sagten klar ihre Meinung: „Wer so ist wie Trump, der hat keinen Anstand.“, „Trump ist extrem frauenfeindlich!“, „Wer den wählt, ist unreif.“, waren einige Meinungen. Ein Mädchen meinte: „Wir haben so lange für Frauenrechte gekämpft, da kommt so ein Trump daher und will alles kaputt machen.“ Es gab aber auch Unsicherheit: „Ich dachte, der wäre ganz gut.“

Unsere Argumente, dass Trump Zwangsausweisungen migrantischer Einwohner sofort durchführen will, dass seine Unterstützer die reichsten Tech-Milliardäre sind, dass er Freundschaften mit anderen faschistischen Politikern wie Meloni in Italien oder der AfD in Deutschland pflegt, gab zu denken. „Die AfD muss verboten werden“, waren sich die meisten Jugendlichen einig.

Im Treff International nebenan hatte schon gestern der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität ein Plakat ins Fenster gehängt „Trump hau ab!“.

Dass die Jugendlichen ernst genommen werden, nach ihrer Meinung gefragt werden, kam gut bei ihnen an. Ein Jugendlicher wünschte uns, dass wir noch lange leben, damit wir noch viele solche guten Aktionen machen können. Wir luden insbesondere die Mädchen ein, morgen zum Vorbereitungstreffen für den Internationalen Frauentag in den Treff International zu kommen.