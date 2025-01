Marl-Hüls

Protestkundgebung gegen willkürliche Mieterhöhung von VIVAWEST

In Marl-Hüls lässt VIVAWEST keine Gelegenheit aus, um die Mieten willkürlich zu erhöhen. Dazu wurden Wohnungen in Blocks mit 4 bis 16 Mieteinheiten einfach in „2-Familienhäuser“ umgedeutet.