Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet über Bundeswahlausschuss

Am Samstag blockierten Hunderte Klimaaktivisten eine Hauptverkehrsstraße in Den Haag. Die Behörden hatten den Protest verboten und die Polizei errichtete Schutzwände und Zäune auf der Autobahn A12, um zu verhindern, dass die Demonstranten die Straße zu Fuß erreichen. Dennoch gelang es mehreren hundert Demonstranten in kleineren Gruppen, die Autobahn zu erreichen. Die Blockade verhinderte, dass der Stadtverkehr über diesen Straßenabschnitt ein- oder ausfahren konnte. 700 Demonstranten wurden festgenommen. Es wurden auch Wasserwerfer eingesetzt, um den Protest aufzulösen. In den letzten Jahren wurde dieser Abschnitt der Autobahn regelmäßig vom niederländischen Zweig der Klimaorganisation Extinction Rebellion blockiert. Sie wenden sich gegen die Pläne der Regierung zur noch stärkeren Subventionierung fossiler Brennstoffe. Die neue rechte Regierung will zuvor abgeschafften Subventionen wieder einführen. Aktuell belaufen sich die fossile Subventionen auf geschätzt 46 Mrd. Euro.