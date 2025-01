Bundestagswahl 2025

Stadt Gelsenkirchen behindert Plakatierung

Wir waren gestern Abend in Gelsenkirchen unterwegs, um Wahlplakate für die Internationalistische Liste / MLPD aufzuhängen. Man muss wissen, dass die Plakatierung üblicherweise sechs Wochen vor der Wahl beginnt, nur in Gelsenkirchen nicht. Da erhielten wir am vergangenen Freitag, den 10.1., morgens (!) den Bescheid, dass das Aufhängen erst ab dem 17.1. gestattet sei.

Korrespondenz aus Gelsenkirchen