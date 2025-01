Faschist Trump wird US-Präsident - Antifaschistische Massenproteste in den USA und Deutschland

Auch am Montag geht es weiter: Die Answer Coalition, ein Bündnis, das eng mit der Party of Socialism and Liberation zusammenarbeitet, ruft zu Kundgebungen und Demonstrationen in der Hauptstadt Washington DC und bis zu 70 weiteren Städten auf. Ebenso rufen die Freedom Road Socialist Organization (FRSO) und die Revolutionary Communist Party zu Protestaktionen auf. US-Amerikaner protestieren von Hawaii bis Puerto Rico gegen Trumps Präsidentschaft.

Trump und Musk nehme auch Einfluss auf deutsche Bundestagswahl - Auch hier massenhafter antifaschistischer Protest

Doch es sind nicht nur die USA, wo Trump und sein Berater, der Tech-Milliardär Elon Musk, ihre faschistische Politik durchsetzen wollen. Sie nehmen auch aktiv Einfluss auf die Bundestagswahl in Deutschland, indem sie die faschistische AfD unterstützen. So macht Musk offen Wahlwerbung für die AfD, auch wenn er mit deren Co-Vorsitzender Weidel ein Gespräch über seine Platzform X führt. Trump hat AfD-Abgeordnete zu seiner Amtseinführung eingeladen. Auch in Deutschland regt sich gegen diese faschistische Connection massenhafter antifaschistischer Widerstand. Nicht nur im sächsischen Riesa waren 15.000 gegen den dortigen AfD-Parteitag auf der Straße: Am vergangenen Wochenende zeigten bereits wieder etwa Hunderttausend in verschiedenen Städten der Republik den Faschisten die "Rote Karte". So waren in Frankfurt 35.000 Menschen auf den Straßen; im mittelhessischen Gießen sagten 12.000 Menschen "Nein" zu AfD & Co; in Kassel waren es 12.000. In Aachen und Oldenburg demonstrierten am Wochenende jeweils mehr als 7000 Menschen, in Bonn 4000, in Karlsruhe protestierten 3500. In Chemnitz blockierten mehr als 1000 Menschen einen Aufmarsch der offen faschistischen Freien Sachsen. Und auch in vielen kleineren Orten fanden Demonstrationen statt.

Empörung gegen die Abschiebetickets der AfD Karlsruhe

Etwa 3500 Menschen demonstrierten am Samstag in Karlsruhe gegen die fremdenfeindliche und völkische Politik der AfD. Schon am Donnerstag letzter Woche wurde ein Auftritt von Alice Weidel im Karlsruher Stadtteil Durlach von über 1000 wütenden Demonstranten begleitet. Ein besonderer Anlass für die Empörung war eine niederträchtige Aktion des AfD-Kreisverbandes Karlsruhe, der 30.000 sogenannte „Abschiebetickets“ verteilte. Die optisch an Flugtickets angelehnten Flyer richten sich an „illegale Einwanderer“. Das Abflugdatum ist auf den Tag der Bundestagswahl am 23. Februar datiert für die Reise: „Von: Deutschland – Nach: Sicheres Herkunftsland“. Ein QR-Code auf dem Flyer führt direkt zur Homepage der AfD-Karlsruhe. Die AfD möchte den Flyer in möglichst großer Zahl verteilen. Es ist eine Mobbing-Kampagne gegen Menschen mit Migrationshintergrund, auf die Druck ausgeübt werden soll. Es sind inzwischen von verschiedenen Organisationen und Personen Anzeigen gegen die AfD Karlsruhe wegen Volksverhetzung eingegangen. Es ist aber nötig, darüber hinaus zugehen. Die Forderung nach einem AfD-Verbot, gestützt auf das Potsdamer Abkommen, muss an Breite und kämpferischem Charakter gewinnen.

Das antifaschistische Bewusstsein der Massen in den USA gegen den Faschisten Trump und in Deutschland gegen die faschistische AfD zeigt sich deutlich!

Diese überparteiliche und auf der Grundlage des gemeinsamen Kampfs stattfindende antifaschistische Bewegung ist jetzt genau richtig und dringend nötig.



Darüber hinaus ist es wichtig, dass sich dieses antifaschistische Bewusstsein zu einem gesellschaftsverändernden Kampf entwickelt. Die MLPD legt besonders Wert auf die vielen bewusstseinsbildenden Gespräche und Auseinandersetzungen darum auf den Straßen und Plätzen in Deutschland. Sie klärt auf: "Wer AfD wählt, wählt Faschismus!" Das ist sehr bedeutend gegen die immer noch allgegenwärtige Unterschätzung der akuten faschistischen Gefahr in den USA und anderswo. So, wenn verharmlosend statt von Faschismus von Rechtspopulismus oder Extremismus gesprochen wird. Die grundlegende Erkenntnis über den faschistischen Charakter, die Quelle im Kapitalismus und die sich daraus ableitende breite überparteiliche Einheitsfront sind entscheidend, damit diese Bewegung erstarkt. Genau vor einem Jahr begann eine Massenbewegung mit 4 Mio. Beteiligten alleine in drei Monaten in Deutschland. Mindestens in dieser Breite und mit höherem Bewusstsein - das wäre ein angemessenes Zeichen der Zeit. Der Ausweg aus kapitalistischem Krisenchaos und faschistischer Gefahr ist der Sozialismus. Statt "Make America great again" - "Make Socialism great again!"