Türkische Kampfbomber haben erneut die Gegend um den Tişrîn-Damm ins Visier genommen

Die türkische Luftwaffe setzt ihre Angriffe gegen die Tişrîn-Talsperre in der Autonomieregion Nord- und Ostsyrien fort. Auch am Samstag gingen wieder am Gelände der Energieanlage am Euphrat von Kampfjets des NATO-Staates Türkei abgeworfene Bomben nieder. Eine Reporterin der Nachrichtenagentur Hawarnews (ANHA) zählte mindestens zwei Luftangriffe und berichtete von schwarzen Rauchwolken nach den Explosionen. Informationen über Verletzte gab es nicht. ...

Im Fokus der Angriffe befindet sich der strategisch wichtige Tişrîn-Staudamm. Die infolge heftiger Bombardierungen bereits beschädigte Anlage gilt als wichtige Lebensader und stellt nicht nur eine wichtige Wasser- und Energiequelle für Minbic und Kobanê dar, sondern ist auch für den Verlauf möglicher weiterer Auseinandersetzungen zwischen den Demokratischen Kräften Syriens (QSD) und der sogenannten SNA von Belang. Sollten die Erdoğan-treuen Milizen den Staudamm einnehmen, wäre der Weg frei für eine Invasion Kobanês. ...