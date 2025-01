Video zu Riesa zurückgezogen

Berechtigt wurde aber kritisiert, dass es einer aktionistischen Grundlinie folgt. Bewusstseinsbildung und Überzeugungsarbeit in Verbindung mit der Organisierung des Massenprotestes wurden weitgehend ausgeblendet.

Es widerspricht der Grundlinie der MLPD, den Kampf um die Denkweise nicht ins Zentrum auch des antifaschistischen Kampfes zu rücken. Wir haben es heute mit einem „modernen Faschismus“ zu tun. Er macht einen besonderen Kampf um die Denkweise nötig, überzeugende Argumente gegen die Demagogie der AfD. Das wurde in Riesa von der MLPD auch verwirklicht – wir wandten uns an die Masse der Bevölkerung in Riesa, führten tausende Gespräche unter den Protestierenden, verkauften systematisch die Bücher aus der Reihe „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und die Lehre von der Denkweise“, hatten dazu extra einen Literaturflyer gedruckt (wird in Kürze auf Rote Fahne News dokumentiert). Von all dem fast kein Bild oder Wort in dem Video.

Auch die großen Errungenschaften des Tages in der auch in den Prinzipien festgeschriebenen überparteilichen Zusammenarbeit finden keine Erwähnung. Damit widerspricht das Video auch der richtigen Beurteilung im Thema des Tages vom Samstag „Protest gegen AfD-Parteitag in Riesa – Stolz auf den überparteilichen antifaschistischen Widerstand“

Wir haben das Video deshalb von Rote Fahne News heruntergekommen und wollen heute oder morgen noch ein überarbeitetes Video veröffentlichen.

Rote Fahne Redaktionsleitung