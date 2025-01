Wie in TikTok, Instagram und X Wahlen und Meinungen manipulieren werden

Die Absage der Präsidentschaftswahl in Rumänien

Die Annullierung des ersten Wahlgangs der Präsidentschaftswahl in Rumänien ist ein besonderes Ereignis. Dort hatte der bis dahin relativ unbekannte faschistische Kandidat Calin Georgescu überraschend die erste Runde der Präsidentschaftswahlen gewonnen.

Calin Georgescu steht Russland sehr nahe. Sicherlich war dieser Wahlausgang aber auch ganz und gar nicht im Interesse der EU und sicher ein Motiv für die Annullierung. Doch dieser Verlauf war durchaus berechtigt. Die EU-Kommission leitete infolge ein Verfahren gegen TikTok wegen Wahlmanipulation ein.² Wenn man sieht, wie massiv AfD-Propaganda in Deutschland über TikTok gefördert wird, ist das durchaus vorstellbar. Es gibt aber auch Thesen, dass dies von der aktuellen Regierung ausgenutzt wird, um selbst an der Macht zu bleiben.

TikTok Verbot in Albanien

Auch in Albanien stehen in diesem Jahr Parlamentswahlen an. Mit der Begründung des Jugendschutzes wurde TikTok hier für ein Jahr komplett verboten.³ Auch hier spielt die Angst vor Wahlbeeinflussung sicherlich eine Rolle bei der Entscheidung.

Instagram und Facebook schwenken nach rechts

Der Metakonzern mit Instagram und Facebook versuchte bisher, vor allem unpolitisch zu wirken. Das passte besser in die Werbestrategie des Konzerns. Doch mit der Machtübernahme von Trump soll sich auch das ändern. So gab Mark Zuckerberg im Namen der Freiheit bekannt, dass der sogenannte Faktencheck abgeschafft werden soll. Doch unter Freiheit verstehen Elon Musk und Mark Zuckerberg was ganz anderes als fortschrittlich denkende Menschen. Freiheit bedeutet für die "Social Media" Chefs vor allem keine Einschränkungen mehr für rassistische bis faschistische Propaganda in ihren Medien.

Der Kampf um die Köpfe der Jugend

"Soziale Medien" spielen heute eine herausragende Rolle in der Meinungsbildung junger Menschen. Wer sich darin politisch bewegt, hat oft berechtigt den Eindruck, dass eine zunehmende Faschisierung vorherrscht. Natürlich gibt es eine faschistische Gefahr, die hier besonders drastisch zum Ausdruck kommt, weil sie von den "Social Media" Konzernen gezielt gefördert wird.

Die interessante Studie der Otto-Brenner-Stiftung: "Social-Media-Partei AfD?"⁴ schreibt, dass die Wirkung von Social Media teilweise auch überschätzt wird und von den Medien hochgekocht wird.

Eine Meinung bildet sich nicht nur im Netz, sondern auch im realen Leben und in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen. Es gibt genügend Gründe, gegen reaktionäre Hetze und für eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung aktiv zu werden. Darüber müssen wir uns mit den Menschen auseinandersetzen. Im Netz, aber vor allem in den Betrieben, auf den Straßen und in der Nachbarschaft.