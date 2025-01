Wie wäre das: Wahlhelfer, Wahlhelferin für die MLPD werden?

Die SPD hat sich schon lange von dem Image verabschiedet, für die Linkspartei gibt es auch keine Arbeiterklasse mehr. Und Sahra Wagenknecht hat sich längst vom Kommunismus losgesagt. Entsprechend stützt sich jede Partei bei der Wahlunterstützung auf ihre Klientel. Alle Monopolparteien haben die renommiertesten - und mit die teuersten – Werbeagenturen.



„Der Gründer der Hamburger Agentur brinkertlück soll … ein kleines Wunder vollbringen und helfen, das Blatt (der SPD, Anm. d. Rote Fahne Redaktion) noch gegen die Union zu wenden“, berichtet die Süddeutsche Zeitung am 4. Januar. Brinkert gilt als Experte für Sportmarketing und hatte 2019 für Angela Merkel die Europawahlkampagne gemacht. Im selben Artikel wird verraten, dass die CDU die Hamburger Agentur „Fischer Appelt“ geordert hat, die selbst neun Agenturen vereinigt, mit 700 Mitarbeitern. Für die Grünen steht die Agentur „Jung von Matt“ auf dem Plan. Diese habe schon erfolgreich Werbung für Luxusautos und Einzelhandelsketten gemacht. Schlappe 20 Millionen planen die größten Parteien für ihren Wahlkampf ein.

Im Gegensatz dazu stützt sich die MLPD auf ihre Mitglieder und Freundinnen und Freunde, die aus persönlicher Überzeugung die Politik und den Stil der Partei unterstützen. Das hat uns die Kraft gegeben, in nur wenigen Wochen die erste Wahlbehinderung grandios zu durchbrechen und die erforderlichen Unterstützungsunterschriften für die flächendeckende Wahlzulassung zu erreichen. „Eine richtige Arbeiterpartei putzt man nicht von der Platte“, meinte jüngst ein Genosse auf einer Kundgebung.



Die erkämpfte Wahlzulassung war nun das Warmlaufen für die begonnene Wahlkampagne. Dazu werden noch mehr Kräfte gebraucht. Alle, die sich richtig warmgelaufen haben, können jetzt dafür ihrem Adrenalin einen weiteren Schub geben. Jede und jeder wird gebraucht, bei der Verarbeitung der Post, telefonischer oder brieflicher Beantwortung von Anfragen, Verschickung von gewünschten Programmen, Wahl-Accessoires usw. Wer dazu ab sofort Zeit und Lust hat, kann sich bei der MLPD an den Orten oder auch zentral bewerben. Sei es für Stunden, tageweise oder für eine bzw. mehrere Wochen. Das sind tolle Aufgaben, in deren Rahmen man mit den verschiedensten Menschen und deren Schicksalen und Anliegen in Kontakt kommt. Dabei kann man auch sehr viel für seine Tätigkeit in der MLPD, dem Jugendverband oder einer Selbstorganisation lernen.

Wann, wie und wo?

Ab sofort: Unterstützung für die Bearbeitung der Post, für die Unterstützung der Herausgabe von Wahlkampfmaterialien, für die Unterstützung der Organisierung von Kundgebungen usw. Ihr könnt euch tageweise oder auch eine ganze Woche melden. Es ist bei einigen Aufgaben auch möglich, dass ihr von zu Hause aus arbeitet. E-Mail: info@mlpd.de