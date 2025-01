Stilfontein / Südafrika

Wir klagen den vorsätzlichen Massenmord an mindestens 109 Bergleuten durch die Regierung Südafrikas an!

Die Deutsch-Südafrikanische Freundschaftsgesellschaft Marikana richtet sich am 19. Januar mit einem Protestbrief zum vorsätzlichen Massenmord an mindestens 109 Bergleuten an die Regierung und den Präsidenten Südafrikas, Cyril Ramaphosa, an die Regierung der Nordwest-Provinz Südafrika sowie an die Botschaft Südafrikas in Deutschland.

Von Dokumentiert Deutsch-Südafrikanische Freundschaftsgesellschaft Marikana