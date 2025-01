Zum Neujahrsempfang beim Rode Morgen

Für den Rode Morgen hielt Jeroen Toussaint eine Neujahrsansprache, in der er die Perspektive des Sozialismus als Antwort auf die zahllosen Krisen dieser Zeit hervorhob. Der A-cappella-Chor sang Arbeiterlieder, ein alter Hafenarbeiter und Streikführer sang allen bekannte Seemanns- und Arbeiterlieder, die zum Mitsingen und Schunkeln motivierten.



Genossinnen der iranischen Kommunistischen Partei Komala hielten ein Grußwort und wir überbrachten herzliche Grüße der MLPD und berichteten vom Kampf der Stahl- und VW-Arbeiter. Die niederländischen Genossen berichteten von einer deutlich gewachsenen Aufgeschlossenheit für den Rode Morgen und den Sozialismus unter den Massen.



Auch in den Niederlanden gibt es eine Streikbewegung, vor allem in den Pflegeberufen und im Öffentlichen Dienst. Besonders bedeutsam war hier der Streik der Apotheken-Helferinnen. Die Bedeutung des proletarischen Internationalismus, aber auch des Kampfs gegen die faschistische Gefahr waren wichtige Themen in vielen Gesprächen. Bei ausgelassener Stimmung und einem reichhaltigen Buffet klang der Abend aus.