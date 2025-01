Berlin

15.000 bei antifaschistischer Demo „FLINTA* March 2025“

Am 18. Januar demonstrierten in Karlsruhe 5000 Menschen gegen die AfD-Wahlkampfaktion der sogenannten „Abschiebetickets“, in Hamburg waren 15.000 gegen den Auftritt von AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel auf den Straßen. Am 19. Januar demonstrierten in Berlin vor allem Frauen und Mitglieder der queeren Bewegung. Sie protestierten gegen Diskriminierung und für gleiche Rechte von Trans- und Homosexuellen und queeren Menschen.

Korrespondenz der Frauenredaktion