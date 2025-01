Essen, Hannover, Leipzig, Stuttgart

Am 1. Februar: Wahlkampfauftakt der Internationalistischen Liste/MLPD!

Unter dem Motto "Make Socialism great again" startet die Internationalistische Liste/MLPD am Samstag, dem 1. Februar 2025, um 12 Uhr mittags in vier wichtigen deutschen Städten in die heiße Phase ihres offensiven Winterwahlkampfs. Seid dabei!

Einladungs-Flyer