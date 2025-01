BILD-Zeitung mit faschistoider Hetze und Fake-News

Antifaschisten in Riesa werden mit bewusster Falschmeldungen kriminalisiert

Mit einer regelrechten Hetzkampagne und nun bewussten Falschmeldungen führt die Springer-Presse ihre führende Beteiligung an der Aufwertung und dem Schutz faschistischer Kräfte in Deutschland fort. Weltweit und in Deutschland gab es bereits breite Empörung über den Gastbeitrag des faschistischen Tech-Milliardärs Elon Musk mit einer Werbung für die faschistische AfD in ihrer Zeitung „Welt“. Nun titelt sie am 21.01. in ihrer Online-Ausgabe „Chaoten attackieren Personenschützer von AfD-Chefin Weidel“. Alles erstunken und erlogen…

hs